La versione di Cole: «Ho migliorato il Cesena. Con me più occasioni di tutti in B e maggiori opportunità da gol». Ma i numeri lo smentiscono

Ashley Cole torna a parlare e per farlo sceglie le colonne del prestigioso magazine online “The Athletic”. Per chi non lo conoscesse, “The Athletic” è nato come rivista digitale sullo sport e ha avuto da subito un clamoroso successo, tant’è che nel 2022 il New York Times lo ha acquisito per la bellezza di 550 milioni di dollari. Se poi aggiungiamo che a intervistarlo è Simon Johnson, uno dei più noti giornalisti sportivi inglesi, al seguito del Chelsea da più di 15 anni, ecco che analizzare quello che Cole ha detto diventa assolutamente rilevante.