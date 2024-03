La Torres pareggia ad Ancona: ora al Cesena mancano 11 punti al traguardo

Si ferma dopo 6 vittorie consecutive la marcia vincente della Torres, che pareggia 1-1 ad Ancona. Sardi padroni della partita e in vantaggio con Dametto al 53’ su sviluppi di un corner. Da palla inattiva anche il pareggio di Coli Saco al 69’. La Torres prova a tornare in vantaggio, ma la palla della vittoria capita all’Ancona all’85’: discesa di Spagnoli, che dalla sinistra converge verso Zaccagno e sull’uscita del portiere offre ad Energe, appostato a 4 metri dalla porta ma Energe riesce nell’impresa di calciare addosso a Dametto, appostato sulla linea. Finisce 1-1 e la Torres, in attesa di Vis Pesaro-Cesena di questa sera, risale a -8 dai bianconeri, con la quota promozione che scende da 90 a 88 punti.

Negli altri due incontri del pomeriggio vittorie di Olbia (4-1 sulla Recanatese) e Arezzo (3-1 in casa del Pineto).