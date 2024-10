La sfida generazionale Shpendi-Coda piatto forte di Cesena-Sampdoria

Da un capocannoniere all’altro. Solo che questa volta il biglietto da visita è ben diverso, perché il nuovo sfidante di Cristian Shpendi non ha più 22 anni e “solo” 17 gol in Serie B nel proprio bagaglio come Nicholas Bonfanti, lo Squalo del Pisa affrontato prima della sosta all’Arena Garibaldi, ma un curriculum ben diverso e soprattutto ben più pesante. L’insaziabile Massimo Coda, classe 1988, di anni ne ha 35 (il 10 novembre ne farà 36) e in carriera ha segnato la bellezza di 131 gol in Serie B con sei maglie diverse: Salernitana, Benevento, Lecce, Genoa, Cremonese e appunto Sampdoria. Domenica al Manuzzi, dunque, la sfida tra i due numeri 9 di Cesena e Samp sarà innanzitutto un duello generazionale tra due mondi completamente diversi, con l’allievo Cristian che sfiderà il maestro Massimo. In comune ci sono solo due cose: il ruolo (due centravanti di razza) e il bottino raccolto quest’anno (4 gol nelle prime 8 giornate).

Da quando ha assaggiato la B per la prima volta, nell’ormai lontano 2015, Coda non ha praticamente mai spento il rubinetto del gol. In due stagioni con la maglia della Salernitana ne realizzò 31, poi si spostò nella vicina Benevento senza mai perdere le buone abitudini: 4 gol al debutto in Serie A e successivamente un biennio da 28 gol in B praticamente simile a quello di Salerno. Ancora meglio Coda ha fatto nel biennio seguente, sempre al Sud e sempre in giallorosso, ma con la maglia del Lecce: addirittura 44 gol in altri due campionati di B, con il fiocco finale della seconda promozione in A dopo quella conquistata a Benevento. Altri giri e altri regali: prima di firmare quest’estate con la Samp, nelle ultime due stagioni il centravanti di Cava de’ Tirreni ha firmato altri 26 gol con il Genoa (10, terza promozione in carriera) e la Cremonese (16), con il quarto salto in A sfumato proprio all’ultima curva dei playoff. Quest’anno Coda è ripartito da Genova, ha cambiato il colore della maglia, ma non gli obiettivi: vincere la classifica marcatori per la terza volta in carriera e festeggiare la quarta promozione in Serie A. Ci sarebbe anche un terzo obiettivo, che al momento è il più semplice da raggiungere: gli mancano solo 4 gol per eguagliare il record di Stefan Schwoch, miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della B con 135 reti in campionato.

Tornando all’attualità, Coda aveva inaugurato la stagione segnando al debutto contro il Frosinone. Poi ha segnato solo un gol (da ex alla Salernitana) nelle cinque giornate successive, ma nelle ultime due partite prima della sosta ha riacceso il motore: una rete (splendida) a Modena e un’altra (inutile) contro la Juve Stabia. Il centravanti campano ha segnato il 40% dei gol realizzati dalla Sampdoria in questo campionato (4 sui 10 totali): soltanto Fumagalli del Cosenza (43%, grazie a un 3/7) ha inciso in percentuale con più reti sul totale delle marcature della propria squadra.