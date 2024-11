La sconfitta con il Cesena è costata l’esonero a Federico Valente: il Sudtirol sta per affidarsi a Zaffaroni

La sconfitta rimediata ieri all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi è costata l’esonero al tecnico Federico Valente. Lo ha annunciato alle 11.30 il Sudtirol con questo comunicato: “Fc Südtirol comunica di aver sollevato Federico Valente dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il grande impegno, la dedizione costante, la professionalità e l’attaccamento ai colori biancorossi dimostrati in questi mesi. A Federico Valente, persona di grandi valori morali, che ha incarnato fin dal primo momento i principi del club, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Gerhard Comper e di tutta la società Fc Südtirol. L’allenamento odierno sarà guidato dal viceallenatore Nicolò Cherubin. Sono in corso le valutazioni riguardo al nuovo responsabile tecnico della prima squadra, al cui termine sarà ufficializzata la nomina”.

L’allenatore scelto è Marco Zaffaroni, nella passata stagione alla FeralpiSalò. L’annuncio è atteso nel pomeriggio