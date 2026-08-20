La Sampdoria ha fame di Serie A: che partenza per il Cesena domenica al Manuzzi

Così come il Cesena che ha scelto Alessandro Diamanti come guida tecnica, anche la Samp ha affidato la panchina a un esordiente capo allenatore ed ex calciatore di Serie A: Bernardo Corradi , che approda a Genova a seguito dell’esperienza da collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri al Milan 2025/26, ma soprattutto dopo una lunga trafila alla guida delle under della Nazionale durata otto stagioni, dal 2017 in avanti. L’idea di calcio dell’ex Lazio e Parma pone le sue basi su una linea difensiva a quattro e un gioco propositivo fatto di pressione alta e riconquista della palla in zona offensiva. Il modulo che ha prediletto nelle amichevoli precampionato è un 4-3-3 che cerca di sfruttare l’ampiezza degli esterni, ma a seguito dell’ottima risposta della squadra al cambio modulo nella seconda parte della gara di Coppa Italia con la Cremonese, non si esclude che i blucerchiati possano scendere in campo domenica rimodellati in un 4-4-2.

Le ambizioni della società doriana sono ben diverse da quelle del Cavalluccio: la storicità del club e la spinta dell’ambiente non permettono altro scenario che la lotta per la promozione in serie A nonostante i risultati disastrosi delle ultime tre stagioni e il livello estremamente alto delle competitor. Proprio in questa direzione si è mosso il mercato della Samp che l’8 luglio aveva già ufficializzato l’acquisto dell’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, seguito, tra gli altri, dagli arrivi di Daniel Sinani (trequartista approdato dal St. Pauli), Peter Vindahl (portiere in prestito dallo Sparta Praga), Bjorn Meijer (difensore ex Club Brugge) e Yari Verschaeren (centrocampista proveniente dall’Anderlecht), tutti con grande esperienza nelle diverse competizioni europee. L’infortunato Insigne non sarà disponibile per il Cesena.

Sarà dunque una Sampdoria ambiziosa, ma ancora alla ricerca delle proprie certezze, quella che si presenterà al Manuzzi. Il nuovo corso di Corradi e i numerosi innesti hanno ridisegnato una squadra che, almeno nelle prime uscite, dovrà trovare equilibrio tra i tempi necessari per diventare gruppo e la fame di risultati che una piazza come quella blucerchiata si porta con sé. Il Cesena dal suo canto ha voglia di iniziare col piede giusto e presentarsi in maniera positiva davanti al suo pubblico, in un test che può dare dei segnali importanti anche in chiave mercato.