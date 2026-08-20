La Sampdoria ha fame di Serie A: che partenza per il Cesena domenica al Manuzzi

Il Manuzzi si prepara a ospitare l’esordio in campionato del Cesena, domenica 23 agosto alle 21 contro la Sampdoria, in una cornice che si prospetta di fuoco visti gli oltre 2000 tifosi blucerchiati già pronti a riempire il settore ospiti. Entrambe le formazioni si presentano con lo scotto dell’eliminazione dalla Coppa Italia rimediata nella serata di lunedì, affamate quindi di riscatto anche se con le rose ancora da definire negli ultimi giorni di mercato.
Così come il Cesena che ha scelto Alessandro Diamanti come guida tecnica, anche la Samp ha affidato la panchina a un esordiente capo allenatore ed ex calciatore di Serie A: Bernardo Corradi, che approda a Genova a seguito dell’esperienza da collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri al Milan 2025/26, ma soprattutto dopo una lunga trafila alla guida delle under della Nazionale durata otto stagioni, dal 2017 in avanti. L’idea di calcio dell’ex Lazio e Parma pone le sue basi su una linea difensiva a quattro e un gioco propositivo fatto di pressione alta e riconquista della palla in zona offensiva. Il modulo che ha prediletto nelle amichevoli precampionato è un 4-3-3 che cerca di sfruttare l’ampiezza degli esterni, ma a seguito dell’ottima risposta della squadra al cambio modulo nella seconda parte della gara di Coppa Italia con la Cremonese, non si esclude che i blucerchiati possano scendere in campo domenica rimodellati in un 4-4-2.