La Sampdoria esonera Andrea Mancini: sarà il direttore sportivo del Cesena fino al 2028

La Sampdoria ha ufficializzato l’esonero del direttore sportivo Andrea Mancini, che ora è pronto a concludere la trattativa con il Cesena. Il comunicato con cui vengono annunciati gli allontanamenti di due bandiere blucerchiate come il direttore sportivo Andrea Mancini e il coordinatore dell’Area Tecnica Giovanni Invernizzi contiene anche dichiarazioni del Ceo dell’Area Football Jesper Fredberg: «La decisione d’interrompere il rapporto con Andrea Mancini è stata molto difficile. Siamo tutti consapevoli del contributo e del sincero impegno per la Sampdoria. La nostra gratitudine va ad Andrea Mancini che ha indubbiamente svolto un ruolo importante all’interno del settore sportivo negli ultimi anni».

Nel tardo pomeriggio, Mancini ha parlato in video conferenza con il board del Cesena, trovando l’accordo verbale per due stagioni. Prima di firmare, però, il futuro direttore sportivo del Cesena dovrà risolvere il contratto con la Sampdoria, che era fino al giugno 2027. Risoluzione con i blucerchiati e biennale con il Cesena arriveranno tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno. Poi Mancini incontrerà Cole, che attualmente è a Budapest per assistere alla finale di Champions League di domani sera tra Arsenal e Psg. Ma la conferma del tecnico inglese, che sembrava scontata fino all’intervista con The Athletics, ora non lo è più e tornano a risuonare forte i nomi di Daniele Galloppa, che giovedì sera ha vinto lo scudetto Primavera con la Fiorentina, e Francesco Tomei, che nel caso ottenesse la promozione in B resterà però ad Ascoli.