Nonostante una posizione di classifica che dopo la splendida vittoria di venerdì sera vede il Cesena vicinissimo alle “grandi” di questa Serie B, Diamanti e ragazzi sanno di dover continuare a guardare più a ciò che accade in coda al campionato e macinare punti importanti, piuttosto che a pensare di dover mantenere la zona play-off da qui fino a fine stagione. L’umiltà e il lavoro sono una prerogativa indispensabile alla stagione del cavalluccio e una grande impresa come quella del Bentegodi non cancella nulla di tutto ciò.

Il primo dei due turni infrasettimanali che il calendario prevede prima della fine del 2026, porta infatti a Cesena un avversario in grado di spegnere subito ogni entusiasmo a colpi di possesso palla e dominio del campo. L’Ascoli terzo in classifica arriva al Manuzzi imbattuto da 8 gare, con la miglior difesa del campionato e la ferita ancora aperta del pareggio rimediato al Del Duca contro il Vicenza, da situazione di vantaggio e in superiorità numerica dal 38’ minuto del primo tempo. 5 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta sono un bottino niente male per una neopromossa, in grado anche di fermare la capolista Palermo nell’1-1 di due giornate fa. Picchio che non intende di sicuro rallentare e che vede Cesena come la possibilità di ritrovare i tre punti dopo altrettanti pareggi consecutivi.

La guida tecnica, dopo la vittoria dei play-off e il calcio scintillante praticato dai marchigiani nella stagione passata, è stata lasciata nelle mani di Francesco Tomei, insignito appena la scorsa settimana della Panchina d’oro di Serie C 2025/26 proprio per quanto mostrato con l’Ascoli in terza serie. Dal 2010 fino al 2021, Tomei è stato parte dello staff di Eusebio Di Francesco, sia come suo vice che come collaboratore tecnico, prendendo parte alla promozione in Serie A del Sassuolo nella stagione 2012/13, così come alla cavalcata in Champions League della Roma nel 2017/18, terminata in semifinale con il Liverpool dopo aver eliminato il Barcellona grazie allo storico 3-0 dell’Olimpico del 10 Aprile 2018. Tomei conserva l’eredità tattica del lavoro al fianco di Di Francesco, basando il suo gioco su un 4-2-3-1 di dominio, seguendo il principio per cui mantenere la palla più a lungo diminuisce le possibilità degli avversari di trovare la via della rete. Non è mai successo in questo campionato che l’Ascoli avesse una percentuale di possesso palla inferiore al 50% nei 90 minuti, con il picco raggiunto alla decima giornata contro l’Arezzo, nella quale il pallone è stato bianconero per il 76% del tempo. Non si tratta comunque di un possesso palla sterile, come dimostra il fatto che l’Ascoli non fatichi a trovare la via della rete: ne danno prova l’1-6 dell’ottava giornata inflitto al Catanzaro e le due sole partite senza andare a segno dei bianconeri in questa stagione (entrambe terminate per 0-0 contro Sudtirol e Arezzo).

Gran parte della rosa è la stessa che ha conquistato la categoria lo scorso anno, con solo qualche innesto nel mercato estivo ad aggiungere esperienza e qualità ulteriore. Il giocatore più insidioso, nonché capocannoniere della squadra è Andrea Silipo, esterno classe 2001 a quota 4 gol e un assist, ma l’attenzionato principale è comunque Matteo Brunori, approdato ad Ascoli in questa estate e accostato anche a Cesena nel caso in cui Shpendi fosse partito verso Cremona. L’ex Palermo ha effettuato 3 gol e 2 assist in 9 presenze, a segno anche nell’ultima gara realizzando dagli undici metri il 2-1 Ascoli al minuto 64’.

Il sold out del settore ospiti, con tutti e 2.500 i biglietti acquistati dai tifosi dell’Ascoli per la trasferta più vicina della loro stagione, aggiunge una motivazione agli uomini di Tomei per cercare di far cadere l’imbattibilità casalinga del Cesena. Cavalluccio pronto a rispondere presente e cercare di dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi conquistati, consapevole di essere atteso dopo martedì da 3 gare che più di quella con l’Ascoli sapranno dire qualcosa sulle prospettive stagionali della squadra.