La prima vittoria di Diamanti: ha dato un’anima al Cesena dopo mesi di depressione

Quando si dice viaggi di piacere. Per l’ottava volta su nove da quando è nato, sulle ceneri del fallimento, il Cesena Fc ha ottenuto la prima vittoria in campionato in trasferta. Se non alla prima al massimo alla seconda, con unica eccezione rappresentata dalla stagione 2024-2025, quando il neopromosso Cavalluccio di Mignani si sbloccò subito in casa contro la Carrarese e solo alla 13a giornata conquistò un successo in trasferta (sul campo del Cittadella). Un anno fa il primo blitz era arrivato a Pescara al debutto, mentre in precedenza il Cesena si era sbloccato a Pontedera (2023 con Toscano), a Rimini (2022 con Toscano), a Lucca (2021 con Viali), a Perugia (2020 con Viali), a Verona (2019 con Modesto) e ad Avezzano (2018 con Angelini).