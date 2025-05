La prima in A di Gabellini al Torino: bonus in vista per il Cesena

Domenica 25 maggio 2025 è una data che Tommaso Gabellini non dimenticherà più. Il giovane centravanti di Misano ha debuttato in Serie A con la maglia del Torino negli ultimi 9 minuti della sfida contro la Roma. A gara morta e sepolta, con i giallorossi avanti 2-0 al Comunale Grande Torino, il tecnico Vanoli gli ha concesso la passerella inserendolo al posto di Elmas e al fianco del centravanti scozzese Adams. Classe 2006, cresciuto nella Fya Riccione e successivamente nel Rimini, nell’estate 2021 è stato acquistato dal Cesena in prestito con diritto di riscatto, che il club bianconero esercitò un anno dopo, nella prima estate con la nuova proprietà americana sul ponte di comando. A metà della stagione successiva, nel gennaio 2023, Gabellini fu ceduto a titolo definitivo al Torino. Negli ultimi due anni e mezzo con la maglia granata, tra Under 18 e Primavera 1, il centravanti romagnolo si è messo in luce a suon di gol. Dopo averne segnati 2 con l’Under 18 del Cesena nella prima parte della stagione 2022-2023, Gabellini ne ha firmati 6 in 12 presenze al debutto con l’Under 18 granata. Nella scorsa stagione si è sdoppiato, disputando 31 partite in Primavera 1, con 5 gol all’attivo, e 9 gare in Under 18 con altri 6 gol realizzati, mentre quest’anno Gabellini ha segnato 12 gol (di cui uno da ex contro il Cesena nel 3-1 in terra piemontese) in 33 gettoni. In totale fanno 29 gol in 85 presenze con la maglia del Torino, con cui domenica ha festeggiato il debutto in A.

Bonus in vista

Nell’operazione chiusa tra il Cesena e il Torino nel gennaio 2023, tra l’allora diesse bianconero Stefanelli e il collega granata Vagnati, il Cavalluccio oltre ad un indennizzo iniziale di 50mila euro aveva inserito anche dei bonus: una percentuale (piccola) sulla futura rivendita e un bonus economico alla seconda presenza in Serie A. Alla prossima, quindi.