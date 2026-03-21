La prima gioia di Ashley Cole a Cesena: “Orgoglioso del gruppo” VIDEO

Per la lingua italiana c’è ancora tempo, intanto, però, almeno quella sul campo sembra dare i suoi primi segnali di comprensione. Il Cesena di Ashley Cole ha ottenuto una bella vittoria in rimonta contro il Catanzaro. E il nuovo allenatore dei bianconeri, alla sua prima partita e vittoria in casa, non ha lesinato complimenti ai suoi calciatori. “Sono consapevole di quanto fosse importante il risultato. Ho provato bellissime sensazioni dentro lo stadio. I ragazzi, poi, hanno fatto una gara eccezionale e hanno risposto alle mie richieste. Dobbiamo continuare così”.

Sulle scelte prese nel corso del match, soprattutto in relazione ai cambi ha spiegato: “Sicuramente mi sono reso conto che servivano energia e fiducia. E l’ingresso di Cerri e Olivieri voleva portare tutto questo. Ma comunque all’intervallo ho detto ai ragazzi che avremmo dovuto reagire come gruppo – ha specificato l’allenatore inglese -. Loro sono entrati e hanno risposto benissimo. Hanno capito che per andare oltre i nostri limiti serve sempre il gruppo. Ho visto cambiamenti nella mentalità e nell’approccio alla gara. Sono orgoglioso dei giocatori”.