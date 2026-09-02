La nuova missione di Francesconi: riprendersi il Cesena e tornare protagonista

Vicenda Shpendi a parte, ieri il Cesena doveva decidere cosa fare di Matteo Francesconi e poi piazzare Marco Olivieri.

Francesconi resta

Nel fine settimana c’era stato per Matteo Francesconi un timido sondaggio esplorativo da parte della Juve Stabia, con il diesse Stefanelli, che ben lo conosce, che era interessato ma non ha poi affondato il colpo. Ieri, invece, alla porta del Cesena ha bussato il Vicenza: i dirigenti biancorossi intendevano prenderlo in prestito gratuito e per questo non sono stati fatti sedere al tavolo delle trattative, con Francesconi che è rimasto e ora cercherà di conquistare più spazio in squadra.

Olivieri ad Arezzo

La trattativa era già stata apparecchiata per tempo nella giornata di lunedì e ieri andavano solo “scambiati” i documenti tra le due società, con il giocatore che doveva sostenere le visite mediche e mettere le firme. Tutto sistemato in mattinata, con annuncio avvenuto all’ora di pranzo. Olivieri passa all’Arezzo con la formula del prestito con opzione a favore degli amaranto. Qualora non venisse esercitato il diritto di riscatto, Olivieri la prossima estate tornerà a Cesena, essendo legato al club bianconero fino al 30 giugno 2028.

Una chance per Wade

Ibrahima Papa Wade ha vissuto un’estate assurda. Ma quantomeno il finale è stato positivo: ieri ha firmato per l’Ostiamare, club neopromosso in Serie C. Va in prestito e raggiunge un altro bianconero come Tosku. Wade, inizialmente in ritiro ad Acquapartita, era rientrato a Cesena dopo una settimana per firmare con le Dolomiti Bellunesi. Accordo fatto tra le due società, tra i veneti e il giocatore, ma contratto mai depositato. Così negli ultimi giorni il suo manager Bergossi si è adoperato per trovargli un’altra sistemazione in Serie C, con l’Ostiamare che ieri ha anticipato Pianese e Pineto.

Bohinen, prima seduta