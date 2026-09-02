La nuova missione di Francesconi: riprendersi il Cesena e tornare protagonista

La trattativa era già stata apparecchiata per tempo nella giornata di lunedì e ieri andavano solo “scambiati” i documenti tra le due società, con il giocatore che doveva sostenere le visite mediche e mettere le firme. Tutto sistemato in mattinata, con annuncio avvenuto all’ora di pranzo. Olivieri passa all’Arezzo con la formula del prestito con opzione a favore degli amaranto. Qualora non venisse esercitato il diritto di riscatto, Olivieri la prossima estate tornerà a Cesena, essendo legato al club bianconero fino al 30 giugno 2028.