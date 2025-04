Si inaugura oggi, giovedì 24 aprile, la mostra per l’85° anniversario della fondazione del Cesena Calcio . L’esposizione a cura del Museo Bianconero ha luogo presso la Club House dello stadio Manuzzi con ingresso libero nella giornata odierna dalle ore 10 alle 20. Sarà aperta anche domani, venerdì 25 aprile , in occasione di Cesena-Sassuolo ma l’accesso sarà consentito solo agli spettatori del settore distinti.



Questo pomeriggio, prima della partenza per il ritiro pre-Sassuolo, anche la squadra ha fatto visita alla mostra e ha preso parte anche ad una esibizione di calcio tavolo (un tempo conosciuto come Subbuteo), con il veterano cesenate Vincenzo Chiesa nelle vesti di istruttore. Un ottimo istruttore, visto che Simone Bastoni con il suo aiuto ha sfiorato un gol clamoroso su punizione, come si può vedere nel video.