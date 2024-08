La lettera di Melby, degli Aiello e di Scotto alla vigilia del debutto in B: “Pronti a sostenere con sempre più forza il Cesena per scrivere nuove pagine di storia di questo club”

Il nuovo azionista di maggioranza Mike Melby insieme agli altri soci forti del club bianconero John Aiello, Michael Aiello ed Anthony Scotto hanno inviato una lettera alla città di Cesena alla vigilia del match con la Carrarese che dà il via al campionato di Serie B. Ecco il testo: “A poche ore dall’esordio in campionato siamo profondamente orgogliosi di vedere il Cavalluccio nuovamente protagonista nel Campionato di Serie Bkt. Essere riusciti a riportare Cesena ed il Cesena FC in serie cadetta e averlo fatto mano nella mano con tutta la Romagna è stata un’emozione unica ed indelebile. Adesso siamo alle porte di una nuova ed esaltante avventura, che ci porterà a calcare palcoscenici ricchi di storia e blasone, restituendo la giusta dimensione alla nostra realtà. Siamo consapevoli che ci attende una stagione lunga e impegnativa in una competizione di alto livello e caratterizzata dal grande equilibrio, ma questo non deve assolutamente spaventarci. Noi siamo il Cesena, rappresentiamo una comunità magnifica e solare come la Romagna, una realtà che storicamente ha sempre saputo affrontare sfide e difficoltà con tenacia e spensieratezza, trasformando ogni ostacolo in opportunità per crescere ed essere sempre più uniti. Proprio l’unità tra tutte le componenti dovrà essere ancora una volta la nostra arma in più, l’ingrediente segreto per superare le avversità che potremo incontrare e cavalcare le gioie che desideriamo vivere. Noi ci siamo e siamo pronti a sostenere con sempre più forza il Cesena Fc per crescere tutti insieme e scrivere nuove pagine di storia di questo club”.