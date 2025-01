Antonino La Gumina al primo gol in bianconero in Cesena-Bari 1-1: “Anche in 10 siamo rimasti squadra fino all’ultimo e questo pareggio è per noi come una vittoria. Dedico il gol alla mia famiglia, in particolare a mia moglie e alla mia bambina, e a tutti i tifosi del Cesena. Mi hanno dato però fastidio i fischi per Tavsan quando è stato sostituito. Negli spogliatoi Calò mi ha ringraziato...”.