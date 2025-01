La Gumina: “Cesena, ho grandi motivazioni” VIDEO

Antonino La Gumina si presenta a Cesena pieno di motivazioni: “Sono un attaccante moderno che attacca la profondità. Mi piace legare il gioco con la squadra. Fisicamente sono pronto. Nella mia carriera, in passato ci sono stati anni in cui non è stato possibile rendere al meglio. Bisogna capire dove si è sbagliato e cercare di migliorarsi sempre. Per me venire qui dalla Sampdoria non è un passo indietro, in me c’è voglia di rivalsa. Con il Cesena c’era già stato un discorso ad agosto e ora il nostro obiettivo è la salvezza. Posso giocare da prima e anche da seconda punta. A Cesena ritrovo Prestia, palermitano come me, che conosco da una vita”.