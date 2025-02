La gioia di Jonathan Klinsmann: «Cesena sempre più maturo: ci caliamo sempre bene nelle partite»

Il migliore in campo allo Zini è stato Jonathan Klinsmann: «Siamo tutti molto felici per essere riusciti a conquistare tre punti su questo campo e penso sia stata una grande vittoria. Ovviamente siamo venuti qui per questo ed è bello vedere che il lavoro della squadra alla fine viene premiato».

Zoom sulle parate: «Da portiere riuscire a fare più parate in successione ti rende sempre più fiducioso e questo sicuramente mi ha aiutato. Il mio compito è quello di aiutare la squadra il più possibile, alcune volte ci si riesce di più altre meno, e sono contento di essere riuscito a farlo. Penso che questa vittoria rappresenti un bel passo avanti in termini di maturità della squadra. Stiamo scendendo in campo con la giusta mentalità e ci caliamo sempre bene nelle partite, perché siamo sempre positivi verso quello che dobbiamo fare. Ovviamente ci saranno partite peggiori e altre migliori, oggi (ieri, ndr) ne abbiamo avuta una tra le migliori, nella quale abbiamo combattuto fino all’ultimo minuto e siamo stati capaci di portare a casa i tre punti. Questo dimostra cosa è capace di fare il gruppo e continueremo a costruire allo stesso modo con fiducia anche in futuro».