La faticosa ricerca della migliore condizione: i numeri di Bisoli spaventano il Cesena

Il calcio è uno sport di squadra in cui, talvolta, la giocata del singolo determina il risultato. Ci sono poi prestazioni di singoli calciatori che, pur non determinando in modo chiaro ed evidente un risultato, finiscono comunque per condizionare una squadra. Se questo capita per una partita o due, ci si limita a definirlo un caso. Quando però da microscopici gli elementi diventano macroscopici il caso diventa evidenza se non addirittura problema. A condizionare, in questo momento storico, in modo negativo il cammino del Cesena è uno di quei giocatori che in estate era stato preso per diventare un valore aggiunto, una guida, una futura bandiera: Dimitri Bisoli.