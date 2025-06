La famiglia Berti e una vita tra pallone e Cesena: Tommaso “lancia” il fratellino Filippo VIDEO

Uno è già in vacanza da un paio di settimane, ma ha scelto di investire il proprio tempo libero in un modo diverso: seguendo il Giro d’Italia. L’altro, prima di staccare la spina e di concentrarsi sull’estate, ha una missione da completare: vincere lo scudetto Under 18. Questa è la storia di Tommaso e Filippo o, se preferite, dei fratelli Berti. Separati da appena tre anni sulla carta d’identità, hanno vissuto una stagione praticamente identica, ad eccezione del finale: il primo, classe 2004, si è qualificato ai playoff con il Cesena ed è uscito nel turno preliminare mentre il secondo, classe 2007, quell’ostacolo lo ha brillantemente superato (segnando anche un gol) ed ora attende le Final Four che la prossima settimana assegneranno il titolo tricolore. In attesa dell’ultimo verdetto, benvenuti a casa Berti, dove il calcio è una religione.

Qual è il vostro obiettivo per la prossima stagione?

Tommaso: “Fare meglio di quest’anno, quindi più gol e più assist. Da quando sono in prima squadra ho segnato 9 gol e distribuito 9 assist, equamente divisi: 1 gol e 1 assist con Viali, 6 gol e 6 assist con Toscano, 2 gol e 2 assist con Mignani. L’anno prossimo voglio migliorare”.

Filippo: “Vorrei giocare in Primavera, trovare spazio e crescere ancora. Quest’anno ho debuttato, giocando 15 minuti, e ho capito che è un’altra storia”.

