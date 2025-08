La doppietta di Zaro regala al Cesena la vittoria nel Memorial Cappelletti di Mantova (1-2)

Grazie a una doppietta di Giovanni Zaro, il Cesena ribalta il Mantova (1-2) e vince il Memorial David Cappelletti. Oltre al difensore centrale arrivato dal Modena, a segno due volte di testa (su sviluppi di un corner al 28’ e di una punizione laterale all’87’), il grande protagonista della serata bianconera è stato Klinsmann, che al 75’, sull’1-1, ha parato un rigore a Burrai e sull’azione successiva si è superato anche su Fedel. Il Mantova si era portato in vantaggio al 24’ con Redaelli. Nel complesso, per i bianconeri una prova discreta ma non esaltante.