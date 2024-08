La domenica del Cesena tra la Serie B, la Carrarese, gli Aiello, Mike Melby e due nuovi soci

Quella in arrivo sarà la domenica delle prime volte. Il Cesena Fc, quello sorto dopo il fallimento dell’Ac nel 2018, sarà al debutto ufficiale in Serie B nel match contro la Carrarese e all’esordio tra i cadetti ci sarà anche la proprietà americana. Presenti in tribuna i fratelli Aiello, John e Michael, che hanno tirato le fila del club per due campionati e mezzo e che restano comunque soci importanti. Ci sarà soprattutto Mike Melby, nuovo azionista di maggioranza, alla sua prima uscita da quando ha dato la scalata alla vetta della società. Melby e gli Aiello arriveranno in Italia venerdì. Con loro altri due soci del club mai visti prima all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

