La curva Nord annuncia l’interruzione dello storico gemellaggio con la curva Mare: ma il legame tra le tifoserie di Cesena e Brescia non è davvero finito

In mattinata la curva nord del Brescia ha ufficializzato con un post sui social l’interruzione del gemellaggio con la curva Mare del Cesena: “La Curva Nord Brescia comunica con dispiacere - si legge - l’interruzione del gemellaggio con la Curva Mare di Cesena per divergenze incolmabili tra i due direttivi sorte nell’ultimo periodo in merito ad un volantino firmato da quest’ultima”.

Le divergenze erano sorte a settembre, quando nella fanzine distribuita in curva Mare in occasione di Cesena-Virtus Entella il direttivo bianconero aveva accusato, tra l’altro, le due tifoserie milanesi di “piagnistei” in merito all’inchiesta sulle infiltrazioni criminali nelle curve. Visto il fortissimo legame con la curva Sud Milan, i tifosi bresciani della curva Nord hanno scelto di schierarsi dalla parte dei rossoneri, mettendo fine ad un gemellaggio con il Cesena che durava da oltre 40 anni. Dalla curva Mare filtra comunque la notizia che il legame con gli Ultras Brescia 1911, e con gli altri gruppi che non stanno più in curva Nord dal 1999 e che occupano la gradinata, sia ancora in vigore.