La Curva Mare invita i tifosi del Cesena a partecipare alla trasferta al Mapei Stadium: alle 14.30 erano 795 i biglietti venduti

La prevendita per il settore ospiti del Mapei Stadium sta procedendo a velocità spedite. Martedì, nel primo giorno di vendita, erano stati 605 i biglietti per il settore ospiti venduti. Questa mattina si sono aggiunti altri 190 tifosi del Cesena (795 il totale alle 14.30) e quindi entro la giornata potrebbe essere sfondato il tetto dei mille tifosi al seguito per il match di sabato sera a Reggio Emili. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket sia online che nei punti vendita abilitati, compreso il Coordinamento (aperto oggi, domani e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19) al prezzo di 15 euro.

In mattinata è inoltre arrivata “la convocazione” da parte della Curva Mare per la prima trasferta di Serie B.