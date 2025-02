Finale amaro a Catanzaro, con le maglie di Shpendi e Francesconi (ma potevano essere di qualunque altro giocatore) che gli ultras, delusi, arrabbiati e impegnati a contestare Mignani, hanno ributtato in campo in segno di protesta. Le maglie di La Gumina, Ciofi e Klinsmann sono invece state tenute dai tifosi, non ultras, che le avevano prese.