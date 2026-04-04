La carica di Ashley Cole per il Sudtirol: “Mi aspetto di ritrovare un Cesena combattivo e con la massima intensità”

A due giorni da Cesena-Sudtirol (lunedì ore 12.30) Ashley Cole parla per la prima volta in una conferenza stampa prepartita. Presente anche Michael Aiello. “In queste due settimane - spiega il tecnico inglese - dopo il grande risultato contro il Catanzaro abbiamo lavorato sugli aspetti tattici, fisici e soprattutto mentali. Mi aspetto di ritrovare un Cesena combattivo e con la massima intensità. Il modulo? Non c’è un unico sistema di gioco, non mi sento troppo legato a dei numeri, piuttosto mi interessano i concetti cioè l’occupazione degli spazi e la gestione della palla”.

In giornata è atteso da Londra l’ok burocratico per Omer Riza, scelto come vice di Cole: “È già qui con noi e il suo impatto con il gruppo è stato positivo. Sono fiducioso che lunedì possa venire in panchina”. Contro il Sudtirol Cole avrà tutti a disposizione: “Abbiamo recuperato gli infortunati che stanno tutti meglio”. Infine due parole sul grande ex Fabrizio Castori: “So che a Cesena ha lasciato un grande patrimonio e che per lui sarà l’ occasione per riscuotere l’affetto dei suo vecchi tifosi”.