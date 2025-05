L’ultima recita: Cesena a Forlimpopoli nella partita del cuore

La stagione del Cesena termina oggi pomeriggio con un appuntamento che è ormai diventato un classico: la partita del cuore. Quella in casa del Forlimpopoli, che nella stagione appena terminata non è riuscito ad ottenere la salvezza nel Girone D di Promozione, perdendo in casa il play-out salvezza. Allo stadio comunale Filippi il match avrà inizio alle ore 17 e come ogni anno ad organizzarlo è il comitato di Forlimpopoli e Bertinoro della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del comune di Forlimpopoli. L’ingresso allo stadio è a offerta libera e tutto l’incasso sarà devoluto alle famiglie in situazione di vulnerabilità dell’area di Forlimpopoli e Bertinoro. Al termine dell’amichevole ci sarà il rompete le righe in casa bianconera. Prima della partita, invece, la proprietà degli Stati Uniti parlerà in video conferenza con staff tecnico e squadra per ringraziare tutti per l’impegno e gli ottimi risultati ottenuti in stagione.

Ieri non c’è stato allenamento. La società, guidata dal direttore generale Di Taranto, ha infatti organizzato un pranzo con tutto lo staff, la squadra al completo e tutti i dipendenti al Bagno Marco di Cervia. Nel pomeriggio, molti dei bianconeri si sono dilettanti con footvolley e teqball.