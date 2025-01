L’ultima idea del Cesena per il centrocampo: l’austriaco Braunöder del Como

Nella caccia al centrocampista spunta un nome nuovo. Il Cesena ha messo gli occhi sull’austriaco Matthias Braunöder, centrocampista centrale classe 2002 del Como e in uscita dal club lariano, dove era approdato un anno fa dall’Austria Vienna in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni (esercitato in estate) per rinforzare la mediana di una squadra poi promossa in Serie A. Non molto alto (175 centimetri) ma assai dinamico, Braunöder nella passata stagione ha giocato 13 partite con il Como, le ultime 9 dall’inizio (6 vittorie e 3 pareggi con l’austriaco titolare), quando i lariani cambiarono marcia andando a conquistare la promozione diretta.

Capitano della Under 21 austriaca fino ad ottobre, Braunöder è cresciuto nell’Austria Vienna, il club da cui a Cesena arrivò l’indimenticabile Walter Schachner, ed è stato nominato miglior esordiente della Bundesliga austriaca nel 2021-2022 e Rising Star (stella nascente) nel 2022-2023.