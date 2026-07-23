L’occasione di Schirone: “Arrivo a Cesena con orgoglio e determinazione”

Il Cesena ha presentato oggi pomeriggio il nuovo centrocampista Luca Schirone, classe 2003, prelevato in prestito con obbligo di riscatto (con contratto fino al 2030) dal Pineto: “Nelle ultime due stagioni in C – ha raccontato la mezzala bianconera – penso di essere migliorato tantissimo e per questo ringrazio innanzitutto il Pineto e il tecnico Tisci. Arrivo a Cesena con orgoglio e determinazione, ben consapevole che questo trasferimento possa rappresentare una prima svolta per la mia carriera”. Sulle caratteristiche, Schirone non ha dubbi: “Sono una mezzala di gamba e di inserimento, mi piace anche tirare da fuori area, nell’ultima stagione ho segnato 2 gol così. Non vedo l’ora di cominciare a fare sul serio e naturalmente di debuttare in Serie B”.