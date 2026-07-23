L’occasione di Schirone: “Arrivo a Cesena con orgoglio e determinazione”

Cesena Calcio
Luca Schirone (Zanotti)
Luca Schirone (Zanotti)

Il Cesena ha presentato oggi pomeriggio il nuovo centrocampista Luca Schirone, classe 2003, prelevato in prestito con obbligo di riscatto (con contratto fino al 2030) dal Pineto: “Nelle ultime due stagioni in C – ha raccontato la mezzala bianconera – penso di essere migliorato tantissimo e per questo ringrazio innanzitutto il Pineto e il tecnico Tisci. Arrivo a Cesena con orgoglio e determinazione, ben consapevole che questo trasferimento possa rappresentare una prima svolta per la mia carriera”. Sulle caratteristiche, Schirone non ha dubbi: “Sono una mezzala di gamba e di inserimento, mi piace anche tirare da fuori area, nell’ultima stagione ho segnato 2 gol così. Non vedo l’ora di cominciare a fare sul serio e naturalmente di debuttare in Serie B”.

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