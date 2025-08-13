L’Inter ufficializza l’acquisto di Antonio David dal Cesena: giocherà nell’Under 23 con Prestia

Dopo Giuseppe Prestia, anche Antonio David vestirà la maglia dell’Inter Under 23. Operazione chiusa lunedì mattina che l’Inter ha appena annunciato con questo comunicato: “Fc Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Antonio David dal Cesena Fc. Il calciatore classe 2004 si trasferisce all’Inter U23 a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club nerazzurro”.Il Cesena ha ottenuto un indennizzo per il prestito stagionale e, con l’eventuale riscatto da parte dell’Inter, arriverebbe ad incassare oltre mezzo milione di euro.