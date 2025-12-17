L’idea del Cesena: i bambini in curva ospiti con la Juve Stabia

total artículos:

Dopo aver “vinto” la battaglia, legata alla chiusura della curva Ferrovia, assieme al Mantova e soprattutto alla Lega di Serie B nell’ultimo turno di campionato, il Cesena vuole provare a fare “doppietta” e ad aprire il settore ospiti anche sabato pomeriggio. Come è ormai risaputo, a seguito del provvedimento emesso in data 5 novembre, il Ministero dell’Interno ha previsto il divieto di trasferte, e conseguentemente la chiusura del settore ospiti, per i tifosi della Juve Stabia per tre mesi in seguito ai disordini avvenuti a Padova lo scorso 26 ottobre. Il Cesena, alla luce di questo provvedimento restrittivo, è sceso in campo per provare a “consegnare” la curva Ferrovia ad alcuni ospiti speciali: i bambini e i ragazzi delle scuole del Comune di Cesena (elementari, medie e superiori), i ragazzi e le ragazze del settore giovanile bianconero e delle società affiliate. L’idea del club, per la gara di sabato pomeriggio contro le Vespe, è infatti quella di aprire il settore ospiti facendo entrare gratuitamente centinaia di bambini o di ragazzi assieme agli accompagnatori (due a persona), in modo da riempire anche una curva che, in caso contrario, resterebbe desolatamente vuota. La risposta delle autorità di pubblica sicurezza è attesa per oggi.