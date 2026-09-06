L’ex Modesto si prende il punto per il suo Mantova: “Il Cesena mi è piaciuto molto” VIDEO

Non cerca alibi, Francesco Modesto, allenatore del Mantova che ha strappato un pareggio per 1-1 all’Orogel Stadium contro un Cesena arrembante e tenace. Passati in vantaggio nel primo tempo con un’ottima girata al volto di Ruocco, i lombardi hanno poi subito l’intraprendenza dei bianconeri nel secondo tempo. “Sapevamo che con il Cesena sarebbe stata dura – ha ammesso Modesto nella conferenza stampa post match – ed entrare in partita non era semplice. Loro hanno interpretato benissimo i primi 25 minuti e ci hanno messo in grande difficoltà. Dopo il cooling break ci siamo ripresi e abbiamo iniziato a costruire qualcosa di diverso. Abbiamo preso un po’ di campo e abbiamo cominciato a creare azioni pericolose e buone giocate”.

Cesena-Mantova, alle ore 15 di domenica pomeriggio, con una temperatura di almeno una trentina di gradi. Il contesto ha inciso sul rendimento dei calciatori? “Abbiamo subito le fatiche della partita di Coppa Italia – ha dichiarato Modesto – dove abbiamo speso molto. Ma oggi ho visto anche i giocatori del Cesena finire con i crampi e questo dimostra che anche loro hanno spinto molto e subito le condizioni. Ma riconosco – ha detto con sincerità – che mi sono piaciuti molto. Quanto a noi sono mancate sicuramente la qualità nel palleggio e la conclusione”.