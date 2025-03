L‘ex Cesena Adrian Mutu, autore di una parentesi ben poco felice in maglia bianconera, ha concesso una lunga intervista a “The Telegraph”. “Assumere droga durante la mia esperienza al Chelsea è stata la decisione peggiore della mia vita. Per diverse stagioni sono stato tra i giocatori più forti al mondo, avrei potuto vincere il Pallone d’Oro se le cose fossero andate diversamente. Ma alcune scelte negative me l’hanno impedito”.