L’ex Cascione guida il Pescara: “Mia figlia va in curva a tifare Cesena...”

Il Pescara è guidato da un indimenticato ex bianconero come Emmanuel Cascione, che oggi in sala stampa ha rivelato un “derby in famiglia” verso la gara di domani (ore 16.15) al Manuzzi. “Cesena per me è una piazza importante: vivo lì, i miei figli sono cresciuti lì, non serve dire altro. Il problema più grosso lo avrò con mia figlia, lei va ogni domenica in curva a vedere il Cesena. Mi ha detto “Mi raccomando, sennò quando torni a casa non mangi”. Oltre questo, ci sono tante persone che conosco: penso che ci sarà anche tanto affetto da parte della tifoseria del Cesena nei miei riguardi, ho sempre dato tutto in campo indifferentemente dalla maglia... è una mia caratteristica”.