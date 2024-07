L’entusiasmo di Ceesay: “Arrivo in un club ambizioso”. Curto: “A Cesena con convinzione”

Il Cesena ha presentato questa mattina nel ritiro di Acquapartita due degli ultimi arrivati: il difensore Marco Curto e l’esterno destro Joseph Ceesay. Così l’esterno svedese, prelevato in prestito con opzioni di riscatto dai campioni del Malmö: “Arrivo in un club ambizioso. Tutti mi hanno parlato bene dell’Italia e il primo aspetto che mi ha colpito è che le persone sono tutte più calorose rispetto alla Svezia. Ho già iniziato a studiare la lingua e sono al Cesena per progredire nel mio percorso di crescita”.

Anche Marco Curto è arrivato in prestito (dal Como) con opzioni di riscatto: “Vengo da una stagione fantastica e da un campionato di B vinto con il Como, ma ho scelto Cesena con convinzione. Sono un difensore centrale strutturato e posso giocare sia a due che a tre: sono abbastanza veloce e bravo di testa”.