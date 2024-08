L’Empoli ha messo sul mercato Stiven Shpendi: il Cesena ci pensa

L’Empoli ha messo sul mercato Stiven Shpendi, che vuole mandare in B a fare esperienza. E il Cesena, che fino al 30 giugno 2025 ha la proprietà del cartellino del gemello, sta pensando se provare ad affondare il colpo per riprenderlo in prestito (c’è la Carrarese che lo vuole fortemente). Artico gli preferirebbe, sempre in prestito, Partipilo del Parma da ieri fuori lista: operazione decisamente più costosa del ritorno di Stiven, che però per il momento non appassiona fino in fondo Artico. Che deve intanto liberarsi dei 5 esuberi (Chiarello, De Rose, Ogunseye, Piacentini e Silvestri) che pesano un milione e mezzo di monte ingaggio. Su Ogunseye ieri si è mosso con forza il Campobasso con un’offerta forse vincente.