L’assistente di Ashley Cole al Cesena? E’ in arrivo dal Chelsea. Nello staff anche l’ex vice di Jurgen Klinsmann

In mattinata i giocatori del Cesena si sono radunati a Villa Silvia per salutare il tecnico Michele Mignani, salito insieme allo staff per svuotare il proprio spogliatoio. Uno spogliatoio che da questo pomeriggio sarà di proprietà di Ashley Cole, che ieri ha assistito a Cesena-Mantova dai distinti inferiori. A breve è atteso l’annuncio e intanto inizia a prendere forma anche lo staff. Inglese anche il vice di Cole: è Jack Mesure, attualmente al Chelsea con il ruolo di Loan Player Manager (si occupa della gestione e della supervisione dei calciatori del Chelsea ceduti in prestito ad altre squadre) dopo essere stato per 4 stagioni vice allenatore della squadra B, la Development Squad. Nello staff dovrebbe entrare anche un italiano: Paolo Stringara, che è legatissimo alla famiglia Klinsmann, essendo stato il vice di Jurgen sia nella nazionale americana che nella nazionale sudcoreana. Un ruolo lo avrà anche Nicola Capellini, al momento vice di Campedelli in Primavera: dovrà tenere i rapporti tra il settore giovanile e la prima squadra.