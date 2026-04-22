L’annuncio del Cesena: “L’intervento a Jonathan Klinsmann si è concluso con successo ”

Inutile fare finta di nulla: c’era grande tensione nella sua famiglia e anche in casa Cesena per l’intervento chirurgico alla vertebra cervicale C1 a cui è stato sottoposto questa mattina Jonathan Klinsmann. L’intervento, stando al comunicato stampa emesso dal club bianconero, è andato come meglio non sarebbe potuto andare: “Cesena Fc comunica che, nella giornata odierna, Jonathan Klinsmann è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale, occorsa durante la partita giocata contro il Palermo Fc. L’operazione, svolta dall’equipe medica guidata dal dottor Stefan Hemmer, presso la clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital, si è conclusa con successo e il portiere bianconero intraprenderà nei prossimi giorni l’apposito percorso di recupero”.