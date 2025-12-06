L’abbraccio dei tifosi per il Cesena a Villa Silvia

L’appuntamento è per questa mattina intorno alle 10.30 a Villa Silvia. Al centro sportivo Rognoni si raduneranno i gruppi organizzati della curva Mare, pronti a sostenere la squadra in vista della trasferta di Padova, alla quale non potrà partecipare nessun tifoso bianconero. Nel parcheggio antistante il campo, prima dell’allenamento che comincerà alle 11, gli ultras del Cesena tireranno “fuori la voce per sostenere i ragazzi, che ci stanno facendo respirare aria di alta classifica dopo parecchi anni e contro chi sta lentamente e inesorabilmente distruggendo il calcio della gente”.