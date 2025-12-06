L’abbraccio dei tifosi per il Cesena a Villa Silvia

L’appuntamento è per questa mattina intorno alle 10.30 a Villa Silvia. Al centro sportivo Rognoni si raduneranno i gruppi organizzati della curva Mare, pronti a sostenere la squadra in vista della trasferta di Padova, alla quale non potrà partecipare nessun tifoso bianconero. Nel parcheggio antistante il campo, prima dell’allenamento che comincerà alle 11, gli ultras del Cesena tireranno “fuori la voce per sostenere i ragazzi, che ci stanno facendo respirare aria di alta classifica dopo parecchi anni e contro chi sta lentamente e inesorabilmente distruggendo il calcio della gente”.

La sfida di lunedì pomeriggio contro il Padova sarà diretta da Andrea Zanotti di Rimini, che curiosamente ha arbitrato anche l’ultima gara vinta dal Cesena in trasferta, sul campo del Sudtirol. Il fischietto romagnolo, che prima di quest’anno non aveva mai incrociato in carriera il club bianconero, avrà come assistenti Giacomo Monaco di Termoli e Ayoub El Filali di Alessandria, mentre in sala Var ci saranno Manuel Volpi di Arezzo e Alberto Santoro di Messina, con Alfredo Iannello di Messina nel ruolo di quarto ufficiale. Se Zanotti in carriera ha diretto solo una volta il Cavalluccio, sono invece ben 6 i precedenti con il Padova, che non ha mai perso con il fischietto di Rimini, per un totale di 3 vittorie e 3 pareggi tra Serie C, Coppa Italia di Serie C e Serie B.

