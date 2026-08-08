Jonathan Klinsmann si racconta a 4 mesi dall’infortunio: «Mi è andata bene, sono sano e tornerò a fare quello che facevo»

«“Uff. Questo ha fatto male”. È quello che mi sono detto quando (Ranocchia, ndr) mi ha colpito. Poi mi sono girato sulla schiena e ho avvertito il collo bloccato. La testa sanguinava, ma non ho mai perso conoscenza né ho sentito capogiri, per questo mi sono alzato e il gioco è ripreso. Però sentivo il collo ancora più rigido. Non riuscivo a guardare in basso. Ho cercato di stare fermo, dicendo ai difensori di far girare palla per far trascorrere gli ultimi secondi di partita». Partita che finisce presto: Klinsmann può tornare a terra, viene caricato in barella e portato al vicino ospedale («il tragitto più breve di sempre, perché pronto soccorso e stadio sono attaccati»). Frattura della prima vertebra cervicale e danni ai legamenti del collo è la diagnosi emessa quello stesso 18 aprile agli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo: «All’inizio non ho compreso appieno la gravità della situazione ma ho solo capito che la stagione era finita e che non avrei potuto giocare il “mio” Mondiale. “Ok, supererò anche questa”, mi sono detto. Poi mi hanno spiegato che avevo corso il rischio di non giocare più e di non camminare mai più. Insomma, è andata male ma sarebbe potuta andare incredibilmente peggio. A quel punto la cosa dura è stata spiegare ai miei familiari cosa fosse successo e rassicurarli che stessi bene, anche se fisicamente non era così. Insieme abbiamo stabilito che la scelta migliore fosse volare a Heidelberg per l’operazione: tutti avevano grande fiducia nelle capacità del dottor Hemmer, poi era in Germania, quindi mio padre non aveva problemi a comunicare, e la coincidenza è che la mia fidanzata sia proprio di Heidelberg. Quando io, i miei familiari e la mia fidanzata ci siamo visti in ospedale è stato speciale: siamo riusciti a scaricare la tensione insieme e c’è stata un po’ di commozione. La mazzata vera è stata quando abbiamo fatto il colloquio con i medici: ci hanno detto che il rischio era alto. “Dovete capire, è molto vicino al midollo spinale, alla vertebra C1, che è responsabile quasi da sola di tutta la rotazione del collo quindi sarà un intervento chirurgico molto complicato”. E dicendomi questo mi hanno chiesto di firmare...».