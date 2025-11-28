Klinsmann mago dei rigori del Cesena: “Sono felice, grazie a tutti” VIDEO

Jonathan Klinsmann commenta una serata da protagonista assoluto. Ormai quando c’è un rigore contro il Cesena, tra i tifosi non domina più la paura, ma la curiosità di vedere cosa succede: “Per un portiere la fiducia è tutto, i rigori sono una situazione particolare e fare bene sui tiri dal dischetto dà consapevolezza. Il sostegno dei tifosi lo sento, è una parte determinante come la fiducia dell’ambiente. Sono davvero felice, grazie a tutti”.

Le grandi prestazioni con il Cesena varranno una chiamata ai Mondiali con gli Stati Uniti? “I Mondiali sono un obiettivo e sarei felice di poterci andare, ma è un obiettivo che posso raggiungere solo grazie al gruppo. Ogni tanto ci penso, il Mondiale sarebbe un’occasione importante, ma se ci riuscirò sarà non solo grazie a me, ma anche grazie ai compagni”.

A cosa può puntare il Cesena? Anche alla A? “La Serie A? È un sogno che passa dal lavoro quotidiano e dal miglioramento di tutti, le ultime partite ci hanno dato tanta consapevolezza nei nostri mezzi, stiamo facendo molto bene ma dobbiamo restare umili e pensare una partita per volta in un campionato dove nulla è scontato, ho però molta fiducia in questo gruppo”.

In questa gara è stato molto coinvolto anche palla al piede; “Ho avuto di più la palla nei piedi, era una partita che lo richiedeva. Dipende sempre dalle caratteristiche dell’avversario in questione, a volte sono più coinvolto e altre no. Mi chiedo sempre come possa essere più d’aiuto alla squadra, stasera credo di esserlo stato”.