Klinsmann in ospedale in ambulanza: accertamenti dopo Palermo-Cesena

Dopo la botta in testa ricevuta a fine gara da Filippo Ranocchia, il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann è stato caricato in ambulanza per accertamenti da effettuare all’ospedale di Palermo. Il numero uno bianconero era uscito dal campo in barella per i postumi della ginocchiata ricevuta nel finale di gara.

La procedura è quella prevista dopo un trauma alla testa. Il colpo ha causato una ferita che ha richiesto dei punti di sutura, ma sta bene e le sue condizioni non preoccupano. Dopo le tac e le radiografie di controllo, il portiere rientrerà domani a Cesena.

Klinsmann ha al suo fianco il team manager Matteo Visani e il medico sociale Antonio Argentoni.