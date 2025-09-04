Klinsmann in Nazionale Usa: “Grazie Cesena, è il momento più alto della mia carriera”

Oggi Cristian Shpendi potrebbe debuttare nella nazionale maggiore d’Albania. A Malaga, sede del ritiro dell’Aquila, Shpendi ha svolto due allenamenti con il Ct Sylvinho che oggi potrebbe regalargli il primo gettone nell’amichevole in programma alle ore 18 allo stadio Europa Point di Gibilterra: «Kacurri, Çokaj e Shpendi - ha detto Sylvinho riferendosi alle tre novità - sono venuti per godersi la nazionale e si sentono orgogliosi e felici di essere con noi. Se giocheranno? Non ho deciso l’undici iniziale e comunque per me le amichevoli non esisitono: in ogni partita il risultato conta e in campo bisogna sempre dare il massimo».