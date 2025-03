Klinsmann e Pisseri a Cesena sono già una coppia storica

La porta è la stessa, l’esito è identico, ma è il portiere ad essere diverso. Nel giro di due settimane prima Jonathan Klinsmann contro la Salernitana, poi Matteo Pisseri contro lo Spezia, entrambi a difesa della rete sotto la curva Ferrovia del Manuzzi, hanno neutralizzato un rigore decisivo. Mai nella storia del Cesena due portieri differenti avevano parato altrettanti penalty uno dopo l’altro, escludendo i tiri fuori e i legni. Per entrambi si è trattato della prima prodezza tra i pali del Cavalluccio, dopo che il primo era stato trafitto nel campionato in corso da Marchizza a Frosinone, mentre il secondo nella passata stagione da Ragatzu a Olbia e da Scotto a Sassari (Torres). Questo significa che, escludendo la Coppa Italia, in casa il Cesena non subisce un gol dagli 11 metri dalla “maledetta” semifinale play-off 2022-2023 contro il Lecco finita ai rigori, quando Tozzo non ne sventò nessuno dei cinque.

Eroi inattesi

Non è invece la prima volta che due estremi difensori bianconeri non sono battuti dal dischetto nella stessa stagione. Nel 2006-2007 era stato il turno di Luigi Turci contro Schwoch del Vicenza (parato) e di Alessio Sarti contro Bellucci del Bologna (fuori) e Floro Flores del Modena (parato). E anche nella stagione seguente, quando tra i pali c’erano Andrea Rossini contro Adailton del Bologna (parato) e Tacchinardi del Brescia (palo), poi Artur contro Lazzari del Grosseto (parato). Il caso di Rossini, “eroe inatteso”, evoca quello di Pisseri, entrambi protagonisti in una gara in cui la loro presenza non era prevista. Se Pisseri è partito titolare al posto dell’infortunato Klinsmann, Rossini subentrò addirittura a gara in corso dopo l’espulsione di Sarti nell’azione che portò al rigore per il Bologna. Per il diciassettenne portiere di Santarcangelo (il terzo della rosa) era anche il debutto assoluto in carriera che bagnò con un memorabile exploit.

Ex che... non tradiscono