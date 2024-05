Gran ripresa per Augustus Kargbo: “Era una partita difficile e lo sapevamo contro una squadra aggressiva che cerca di picchiare e non farti giocare, però non ci siamo mai fermati e alla fine l’abbiamo portata a casa. Io sono felice sia quando faccio gol e quando offro degli assist, per me è uguale... era più facile darla a Ogunseye e quindi era più giusto passargli la palla. La mia stagione? Col ramadan ho avuto un calo, ma nel corso di un campionato può succedere”.

Matteo Pisseri tra i pali si è regalato una domenica da assoluto protagonista: “Sapevo di essere in una squadra forte che spesso mi faceva impegnare poco, questa volta ho parato di più ed è andata bene. La parata più difficile? Direi quella su Adorante all’inizio del secondo tempo, ma la parata più bella della stagione resta quella di Gubbio”.