Jurgen Klinsmann: “Il mio Jonathan sta bene a Cesena, un posto stupendo dove vivere”

A margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale tedesca, ha parlato ai giornalisti soffermandosi sul momento del figlio Jonathan, portiere del Cesena, premiato come miglior portiere della Serie B della scorsa stagione. “Quest’estate - ha detto Klinsmann - per Jonathan si è parlato un po’ del Palermo, di Serie A. Ma lui si sente molto bene a Cesena, un posto stupendo dove crescere e vivere. Alla fine si vedrà. Ha giocato in Germania, in Svizzera, poi è tornato a Los Angeles per tre anni, e infine è arrivata la chiamata del Cesena. Ora guarda una partita alla volta, sogna di giocare il Mondiale con gli Stati Uniti e ha le possibilità per farcela».

Sul prossimo Mondiale, Klinsmann ha mostrato ottimismo riguardo alla qualificazione dell’Italia: «Sì, si qualificherà. Un po’ di sofferenza c’è sempre, ma sono fiducioso che l’Italia ce la farà. Sarà un torneo molto diverso, con 48 squadre e tre Paesi ospitanti: difficile, ma l’Italia ci sarà».