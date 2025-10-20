Jonathan Klinsmann al “Premio Pulici”: “È un premio che condivido con tutti i miei compagni del Cesena”

A Roma nella sala conferenze dello stadio Olimpico il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann ha ricevuto il “Premio Felice Pulici” come migliore portiere della B 2024-2025. Per la Serie A premiato Mile Svilar (Roma), per la C Alessandro Plizzari (Pescara, ora al Vicenza),

Queste le parole dette dal portiere del Cesena: “È un onore enorme ricevere questo premio, credo sia un riconoscimento che sottolinea la nostra stagione, anche se si tratta di un premio individuale. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la grande stagione di tutta la squadra e con i successi ottenuti dopo la promozione dalla Serie C. Dopo aver rotto il ghiaccio nel nuovo campionato, la squadra ha fatto bene e ottenuto risultati importanti. Questo è un premio che va a tutti noi per quello che abbiamo fatto insieme fino al raggiungimento dei play-off. Sono onorato di ricevere questo premio dedicato alla memoria di un portiere indimenticato come Felice Pulici. Desidero ringraziare i miei compagni, mister Mignani e tutti i membri dello staff con cui ho lavorato, perché questo riconoscimento è frutto di un grande lavoro di squadra”.

“In questa stagione siamo partiti molto bene, - ha aggiunto il portiere statunitense - ma sappiamo di non aver fatto ancora nulla. Il campionato è ancora lungo e vogliamo continuare a lavorare duramente ogni giorno, dando sempre tutto ciò che abbiamo, così da poter conquistare un altro importante risultato per il club insieme ai nostri tifosi.”