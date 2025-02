Le parole di Pippo Inzaghi, che ha vissuto il secondo tempo come “terzino destro” del Pisa sempre a cavallo della linea laterale: “Sono molto arrabbiato per quei dieci minuti in cui abbiamo preso gol. Inspiegabilmente ci siamo abbassati, mentre avremmo dovuto avere la cattiveria per chiuderla. Paradossalmente abbiamo fatto meglio in 11 contro 11. Bravo il Cesena a pareggiare una partita in modo insperato”.