“Insieme per il Cesena” organizza la trasferta di Venezia in motonave come nel 1994

Si cercano almeno un centinaio di “marinai bianconeri” pronti a salpare per Sant’Elena. Per la trasferta a Venezia del 20 settembre l’associazione “Insieme per il Cesena” si è già attivata per organizzare il viaggio in nave con partenza dal porto di Cesenatico (ore 7) e sbarco direttamente allo stadio Penzo. Il numero minimo per affrontare il viaggio in mare è di 100 partecipanti che possono prenotarsi entro venerdì 12 settembre al 349-4914527 oppure al 348-1750873. Il costo della trasferta, a rischio obbligo Fidelity, è di 80 euro con la possibilità di pranzare e cenare al sacco oppure, per chi vuole, di prenotare la cena con risotto alla marinara e vino/acqua al costo di 15 euro. Anche il 22 maggio 1994 ben 220 tifosi bianconeri, su iniziativa del Coordinamento Clubs Cesena, si imbarcarono a bordo della motonave “Adriatic Princess” e andarono a espugnare Venezia con un gol di Dario Hubner che rilanciò la squadra di Bruno Bolchi nella corsa per la serie A, poi stroncata nello spareggio contro il Padova.

