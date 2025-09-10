“Insieme per il Cesena” organizza la trasferta di Venezia in motonave come nel 1994

Cesena Calcio
Il 22 maggio 1994 ben 220 tifosi bianconeri si imbarcarono sulla “Adriatic Princess”
Il 22 maggio 1994 ben 220 tifosi bianconeri si imbarcarono sulla “Adriatic Princess”

Si cercano almeno un centinaio di “marinai bianconeri” pronti a salpare per Sant’Elena. Per la trasferta a Venezia del 20 settembre l’associazione “Insieme per il Cesena” si è già attivata per organizzare il viaggio in nave con partenza dal porto di Cesenatico (ore 7) e sbarco direttamente allo stadio Penzo. Il numero minimo per affrontare il viaggio in mare è di 100 partecipanti che possono prenotarsi entro venerdì 12 settembre al 349-4914527 oppure al 348-1750873. Il costo della trasferta, a rischio obbligo Fidelity, è di 80 euro con la possibilità di pranzare e cenare al sacco oppure, per chi vuole, di prenotare la cena con risotto alla marinara e vino/acqua al costo di 15 euro. Anche il 22 maggio 1994 ben 220 tifosi bianconeri, su iniziativa del Coordinamento Clubs Cesena, si imbarcarono a bordo della motonave “Adriatic Princess” e andarono a espugnare Venezia con un gol di Dario Hubner che rilanciò la squadra di Bruno Bolchi nella corsa per la serie A, poi stroncata nello spareggio contro il Padova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui