“Insieme per il Cesena” e una trasferta in motonave indimenticabile: “Una festa bellissima, oltre ogni immaginazione” VIDEO

“Una festa bellissima, oltre ogni immaginazione. Abbiamo creato un momento di aggregazione in un bellissimo clima”. I tre presidenti di “Insieme per il Cesena” sono estremamente soddisfatti, dopo una trasferta vittoriosa in motonave a Venezia a che rimarrà negli annali: “Una grande partecipazione, 130 persone. Un’esperienza bellissima, la gente si è divertita” ha detto Marino Mami . “Un’iniziativa che è andata alla grande, abbiamo cercato di intrattenere tutti i tifosi” ha aggiunto Katiuscia Donati. “Un’organizzazione perfetta, siamo veramente orgogliosi” ha concluso Johnny Pastorelli.