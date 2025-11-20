Inizia la prevendita per Cesena-Modena: nel settore ospiti potranno accedere in 2.500

Alle ore 10 di venerdì 21 novembre inizierà la prevendita dei biglietti per Cesena-Modena valida per la giornata numero 14 del campionato di Serie B e in programma venerdì 28 novembre alle ore 20.30 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Tagliandi disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale, oltre che al Coordinamento di via Veneto 19, che venerdì 21 e sabato 22 novembre sarà aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Prevendita come sempre “legata” al sistema di prezzo dinamico dei biglietti con tre fasi temporali (la prima da venerdì 21 a domenica 23; la seconda da lunedì 24 a giovedì 27; la terza venerdì 28, giorno della partita), caratterizzate ciascuna da un prezzo differente: l’importo del prezzo dei tagliandi varierà, partendo dal presupposto che il prezzo in vigore nella prima fase è sempre il più conveniente. Esaurita la Curva Mare, in vendita ci sono i biglietti per la tribuna e per i distinti. Questi i prezzi fino a domenica 23: Tribuna Vip 70 euro (ridotto 50 euro, junior 5); Tribuna numerata 55 euro (ridotto 40 euro, junior 5); Distinti superiori 35 euro (ridotto 25 euro, junior 5); Distinti inferiori 30 euro (ridotto 20 euro, junior 5).

I biglietti per il settore ospiti Curva Ferrovia sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di 22 euro (più 2 euro di diritti di prevendita). Per questa gara il Casms ha stabilito che i residenti nella provincia di Modena potranno acquistare tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Modena Fc. E’ stata anche limitata la capienza a 2.500 tifosi.