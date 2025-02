Infrazione a una costola: Ciofi potrebbe saltare anche Cremonese-Cesena

Uscito anzitempo e soprattutto malconcio dal derby, Andrea Ciofi h a effettuato ieri mattina gli esami per chiarire l’entità dell’infortunio che lo ha obbligato al cambio. La radiografia ha evidenziato la presenza di una leggera infrazione a una costola, un infortunio piuttosto doloroso ma meno grave del previsto. Non è facile sbilanciarsi sui tempi di recupero. Ciò che è certo è che Ciofi salterà la partita di domenica contro il Pisa, che non avrebbe comunque potuto giocare per squalifica, avendo rimediato a Reggio il quinto cartellino giallo. Lo staff medico del Cesena proverà quindi a metterlo in condizione di giocare a Cremona: non recuperasse, Ciofi si rivedrebbe la settimana successiva al Manuzzi contro la Salernitana.

Nel frattempo è già partita la prevendita per il big-match di domenica contro la squadra di Inzaghi. I tagliandi sono disponibili online sul sito Vivaticket, presso il Coordinamento e anche in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket. Anche per la prevendita della sfida contro il Pisa sarà attivo il sistema di prezzo dinamico dei biglietti che prevede la suddivisione del periodo di prevendita in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. Considerata l’importanza della partita e dopo lo splendido colpo d’occhio di domenica a Reggio, con più di duemila tifosi bianconeri in curva ospiti, è attesa una grande cornice di pubblico anche al Manuzzi, almeno nei settori riservati ai tifosi del Cesena. Quanto al settore ospiti, recepita la determina dell’Osservatorio, il Gos ha disposto che i residenti in provincia di Pisa potranno acquistare solo i biglietti di curva Ferrovia e solo se in possesso di fidelity card. Considerando che i gruppi organizzati della curva nerazzurra non partecipano alle trasferte con obbligo di tessera (come i “colleghi” bianconeri), domenica al Manuzzi mancherà una corposa fetta di pubblico pisano.